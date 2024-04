Jorge Fossati sobre Christian Cueva: "Es un privilegio poder ayudarlo"

"Este grupo ha sido de sacar adelante momentos duros, y no tengo dudas que va a ser así. Más allá de a quién convoque y quién no, estoy seguro de que el ‘profe’ está haciendo las cosas bien. Me da una alegría que en estos dos amistosos se haya visto ese respaldo hacia él y su trabajo. Como siempre lo he dicho, juntos podemos conseguir los anhelos que uno desea, y uno de ellos es ir al Mundial", añadió 'Aladino', que no se sometió a una operación, sino que recibió un tratamiento innovador en Barcelona.