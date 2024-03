Perú vs. República Dominicana: El posible once de Jorge Fossati

"Ustedes saben la idea, yo no diré nombres, pero no les miento, una cosa es ocultar lo que yo pienso que hay que ocultar, o no dar la información que yo pienso que no hay que dar, y otra cosa es mentir. Yo no les miento y hace unos días les dije que la idea o el objetivo no era buscar el equipo titular en estos dos partidos, sino que todos o la mayoría pudieran ser parte de estos dos partidos y así todos o casi todos tuvieran la oportunidad de trabajar la idea. No es de extrañarse que para mañana haya varios cambios", expresó Fossati en rueda de prensa.