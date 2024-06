Ricardo Gareca habló sobre su debut en Copa América frente a Perú

“El agradecimiento a la gente, por supuesto, eso nunca va a cambiar, el trato que me dieron, eso no cambiar, pero soy un profesional y vivo de esto y hoy estoy enfocado en todo lo que tiene que ver con la Selección de Chile, no me puedo permitir, si bien somos seres humanos y no robots, por supuesto, lo emocional pasa estrictamente es presentar el mejor equipo para el inicio de la Copa y en este nuevo desafío", dijo Gareca.