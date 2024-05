Selección Sub-20: José Guillermo del Solar molesto porque clubes no ceden jugadores

Continuó. "Yo creo que es un poco apresurado eso no pero si es que no me dan los mejores jugadores para afrontar un Sudamericano, ¿Qué hago acá yo? Yo quiero ir con las mejores armas al Sudamericano y necesito a los jugadores, que me lo den para entrenar con ellos para conocerlos, para hacer partidos de preparación de cara al Sudamericano, si no cuento con ellos, no voy a poder conformar la mejor selección que yo quisiera", refirió.