Los técnicos de Perú vs. Canadá calientan el encuentro por la Copa América

"Hubo un par de situaciones que la vio el mundo entero, que fueron infracciones con exceso de fuerza y poniendo en peligro el físico del rival. Así si es por fuerza, por la fuerza, así nomás no me preocupa para nada. Lo que sí me preocupa que sean permisivos con la violencia porque el partido conociéndolos a ellos también, ellos no van a rehuir", dijo Fossati.