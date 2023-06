Jean Ferrari se pronunció sobre pelea en el Universitario-Gimnasia

"Vamos a tomar las cosas con calma. No podemos salir a dar algún tipo de declaración cuando no tenemos ningún informe en mano. Tenemos que esperar los documentos que enviará la Conmebol y a partir de ahí seguiremos un proceso, que esperemos no sea muy largo porque hoy ya sale el rival a quien vamos a enfrentar. Es por ello que tenemos que estar tranquilos. Ahora tenemos que enfocarnos en el campeonato local", continuó el administrador de Universitario.