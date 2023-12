Yoshimar Yotún: "Quiero ser el próximo ídolo del Sporting Cristal"

Luego, Yoshimar Yotún se refirió al respaldo de la hinchada rimense. "Me hace sentir valorado, que estoy haciendo las cosas bien. He recibo muchos mensajes de gente de Cristal pidiéndome que no me vaya, que soy ídolo del club. Quizás mi silencio les hacía pensar otra cosas, pero nada que ver. Muy feliz porque valoran mi trabajo. He recibido mensajes de casi todo el Perú, valorando mi trabajo y lo que he hecho durante toda mi carrera. Algo que siempre he tenido como virtud, junto a la gente detrás mía, siempre tomar las mejores decisiones durante toda mi carrera", indicó el mediocampista de 33 años.