Cae helicóptero de la familia del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera

Según información del periodista chileno, Matías del Río, quien se encuentra en los exteriores de la casa del ex mandatario en la región, uno de los ex ministros, Fernando Varela, llegó hasta este punto para conocer la situación, pero no ingresó a la vivienda debido a que hay una orden de la ex primera dama y esposa de Piñera, Cecilia Morel, que no ingrese nadie.