El requisito sanitario se aplicará también en el Puente Internacional, zona donde existe un convenio de libre tránsito. Aunque no se impedirá el ingreso, quienes no tengan la vacuna deberán recibirla en el punto fronterizo antes de cruzar.

Autoridades de salud en Tumbes indicaron que se restringirá el pase a personas que no estén vacunadas y que no presenten el carné correspondiente. Aquellos que no estén inmunizados serán derivados a los centros de salud para recibir la dosis.