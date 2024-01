Globos de Oro 2024: La lista completa de todos los ganadores de la gala

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, por ‘The Holdovers’

Mejor guion: Justine Triet and Arthur Harari, ‘Anatomy of a Fall’

Mejor película animada: ‘The Boy and the Heron’

Mejor película en habla no inglesa: ‘Anatomy of a Fall’ (Francia)

Mejor banda sonora: Ludwig Göransson, ‘Oppenheimer’

Mejor canción original: ‘What Was I Made For?’ por Billie Eilish and Finneas (de Barbie)

Mejor logro cinematográfico y de taquilla: ‘Barbie’