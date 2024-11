Indonesia: Al menos 10 fallecidos tras erupción de volcán

"A la medianoche, la gente empezó a despertarse porque las rocas golpeaban los tejados de las casas. Nos entró el pánico. Cuando corrimos, no sabíamos qué llevar. Todos estábamos en pánico en ese momento. No hubo advertencias ni nada. Así que no éramos conscientes de la situación", indicó Petrus Muda Turan, líder del pueblo de Klatanlo.