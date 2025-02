Michelle Trachtenberg, actriz de Gossip Girl, falleció a los 39

La actriz Michelle Trachtenberg , reconocida por sus papeles en series como Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros, fue encontrada sin vida este miércoles en su residencia en Nueva York . La intérprete tenía 39 años y la causa de su fallecimiento aún no ha sido esclarecida.

Fuentes policiales informaron al New York Post que el caso no está siendo tratado como una muerte sospechosa. Según ABC News, la madre de la actriz encontró su cuerpo en su apartamento, ubicado en las cercanías de Columbus Circle, poco después de las 8 a.m. (hora local). Además, se reportó que Trachtenberg se había sometido recientemente a un trasplante de hígado.