Donald Trump y Kamala Harris protagonizaron un intenso debate presidencial, donde las acusaciones mutuas, las risas irónicas y las frases polémicas dominaron la escena. Aunque el encuentro comenzó con un apretón de manos y sonrisas de cortesía, la tensión no tardó en aparecer. Trump fue el primero en lanzar una dura crítica, señalando que Harris carecía de un plan concreto para los estadounidenses. "Ella no tiene un plan. Copió el plan de Biden, y son como cuatro oraciones, como 'Corre, ve, corre'. Echa un vistazo a su plan. Ella no tiene un plan", afirmó el expresidente, descalificando las propuestas de su oponente.