El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha confirmado este viernes que impondrá aranceles a los productos exportados desde la Unión Europea (UE) hacia su país. Aunque no especificó qué productos estarán sujetos a estos aranceles ni la fecha exacta de su implementación, el mandatario dejó claro su descontento con la relación comercial entre ambas regiones.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, mientras firmaba órdenes ejecutivas, Trump también dejó claro que no permitirá la compra de petróleo a Venezuela , a diferencia de su predecesor, Joe Biden, quien levantó algunas sanciones para facilitar esa compra.

Trump impondrá aranceles a productos de la UE

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza", añadió el gobernante.