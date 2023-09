Chiclayo: Conductor de camioneta embistió a taxista

"Yo estaba adentro en mi casa cuando escucho un golpe a mi carro y he salido a ver qué es lo que había pasado. Yo me paro y le digo hay que arreglar y él me dice: 'sal de ahí, te voy a matar'. Yo dije si me voy al costado de repente me agarra la llanta. Lo que he hecho es colgarme del mataperro del carro”, detalló José Carranza, agraviado.