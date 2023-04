Hijos de Hugo Bustíos tras sentencia contra Daniel Urresti: "Después de tanto batallar la justicia tarda, pero llega"

Finalmente señaló que saben que hay muchos detractores, pero pidieron que se informen sobre los años vividos en Huanta. "No era nada sencillo para todos, no teníamos los derechos que quizás tenemos ahora de poder dar nuestra voz de protesta, el terrorismo y el abuso reinaba y por eso muchas personas optaron por el silencio para protegerse ellos mismos y a sus familias, por eso ocurrieron muchos abusos, tanto por Sendero como de las fuerzas armadas, no se debe volver a repetir en el Perú ni en el mundo", sentenció Bustíos Patiño.