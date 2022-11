[VIDEO] Embarcaciones continúan retenidas en río Marañón

En diálogo con Canal N, Galo Vásquez, presidente de la Fedecum, aseguró que los pasajeros, el día de hoy, podrán llegar a sus destinos. No obstante, dijo que las embarcaciones si continuarán retenidas. Luego, mencionó que no tienen acceso al agua suficiente ni a la comida. Agregó que Petroperú les viene dando "canastas insuficientes" para el abastecimiento de sus familias. A su vez, remarcó que no está asumiendo su responsabilidad tras el derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico. Posteriormente, manifestó que desde la PCM no tienen respuesta y pidió que las autoridades del gobierno lleguen a la zona.