[VIDEO] Queman llantas y paralizan obras en centro de Iquitos

Trabajadores del sindicato de construcción civil de Loreto están protestando porque hace 4 semanas no les están pagando y hace 4 meses no están cumpliendo con la tasa salarial por parte de una empresa. Estas personas están quemando llantas y materiales de la obra paralizada que debería haberse entregado en el mes de agosto. Cuestionan que el gobierno regional les haya mencionado que no le debe a ninguna empresa ejecutadora.