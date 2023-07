Abogado de Mauricio Fernandini: “Espero que no se busque hacer un punto mediático con mi cliente”

“El pedido es exagerado, porque las personas que están procesadas junto con él están por organización criminal y él no está por ese delito. ¿Por qué a todos le han pedido 36 meses entonces? La participación de Mauricio ya está señalada por él desde el primer momento que se pone a derecho, él claramente ha señalado lo que realizó. Cuando le comunica esto al Ministerio Público ellos se dan cuenta que es una parte muy ínfima y no le permite acogerse a la colaboración eficaz, se acoge a confesión sincera, y por más que se haga escaño de él o se trate de ponerlo como imagen mediática, no va a poder incrementarse los hechos que él ha realizado”, dijo.