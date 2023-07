Abraham Levy: "Se espera que el Niño baje de categoría fuerte a moderada y al final del verano a categoría débil"

“Durante todo el mes de junio no se ha generado un impulso de agua caliente que tiene que viajar hacia la costa peruana. Durante estos primeros de julio tampoco se está generando. Existe la posibilidad de que se genere uno de estos en la segunda quincena de julio, pero de débil magnitud. Es raro. Esa retroalimentación no se está dando. Enfen es el único que puede dar información técnica respecto a lo que va a pasar en la costa peruana, ha vuelto a insistir en sus predicciones para el período entre diciembre y marzo, período medular de la temporada de lluvias en nuestro país, se espera que el Niño baje de categoría fuerte a moderada y al final del verano a categoría débil. De ser ese el caso, no tendríamos un evento catastrófico de lluvias en el norte del Perú”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.