ADEX: Importaciones cayeron 16% de enero hasta agosto de este año

Según el reporte de importaciones del CIEN-ADEX, los productos más importantes por sector fueron el aceite crudo (US$ 1,922 millones 400 mil) en hidrocarburos, maíz amarillo (US$ 648 millones 400 mil) en agro, celulares (US$ 638 millones 700 mil) en metalmecánica, medicamentos (US$ 256 millones 800 mil) en químicos y chatarra de hierro (US$ 226 millones 900 mil) en siderometalúrgica.