Adriana Tudela: No debemos caer en la narrativa manipuladora de la izquierda

“Lo que el país ha estado viendo las últimas semanas, las lamentables muertes que han ocurrido los últimos días, es exactamente lo que Pedro Castillo y sus secuaces dijeron que iba a pasar. ‘Correrán ríos de sangre’, advirtieron. Muchos escogieron no creerles, muchos no quisieron ver la dimensión de la amenaza que representaban Castillo y su gobierno para la democracia. Hoy, sus defensores están tratando de lograr por la fuerza y con violencia lo que Pedro Castillo no logró mientras estuvo en el poder y no logró con su golpe de Estado. Lo que quieren es que caiga el gobierno, lo que quieren es que caiga el Congreso, que no haya instituciones, que no haya resistencia frente a lo que ha sido su única meta desde que asumieron el gobierno: capturar el poder”, dijo durante su intervención en el Pleno.