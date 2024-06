Adriana Tudela: “Corpac está cumpliendo su función de manera deficiente”

“Esta situación no puede seguir así, es insostenible. Por ello he planteado este proyecto de ley que propone declarar en emergencia a Corpac, pero no es un proyecto meramente declarativo, sino que propone un plan de emergencia específico que tiene que adoptar el Ejecutivo, y en el proyecto de ley se establecen lineamientos siguiendo criterios, básicamente de meritocracia, competencia y promoción de la inversión privada”, dijo en N Portada de Canal N.