Adrianzén rechaza paro de transportistas de este 6 de febrero

Gustavo Adrianzén minimiza el paro de transportistas

En conferencia de prensa, Adrianzén aseguró que el paro no contribuiría en nada a la lucha contra la criminalidad y destacó que los gremios "legales" no se han sumado a la movilización.

"La paralización no contribuye en nada a la seguridad. El Perú no puede detenerse y, afortunadamente, los gremios legales y formales han anunciado, a través de comunicados, que no acatarán el paro porque consideran que trabajar es la mejor forma de enfrentar la inseguridad", declaró el funcionario.