Alberto Borea presenta su candidatura como juez de la Corte IDH ante el Consejo Permanente de la OEA

"Conozco hace más de 40 años, incluso compartiendo luchas por la democracia en tiempos que no es necesario recordar. Mi trayectoria no la pondría jamás en juego si no estuviera absolutamente convencido que incluso si le tocara al doctor Borea fallar en contra de una causa de mi país lo haría de pena conciencia”, comentó ante el consejo de la OEA.