Alberto Otárola: “La presidenta no tiene que demostrar que es íntegra”

“Quiero decir que, ratifico la confianza en la integridad de la presidenta. El pleno del Consejo de Ministros el día de hoy le ha hecho llegar su respaldo, y su respaldo a la altura moral de quien dirige los destinos del país. Porque eso no se demuestra, eso está en los hechos. La presidenta no tiene que demostrar que es íntegra, es una persona que no solamente tiene los altos estándares de integridad que son conocidos por quienes la frecuentamos y la conocemos, sino también, responde todo esto a la necesidad de desestabilizar al gobierno”, remarcó en conferencia de prensa en Patio de Honor.