Alcalde de Carabaya sobre marchas: "Hacemos un llamado a que la reivindicación, si es justa, sea pacífica"

“El tema de las marchas y las protestas es constitucional, pero tenemos que separar lo malo de lo bueno. Hago un llamado a los paisanos de Puno de que el tema de la actitud violentista no nos conduce a nada. En estos momentos, fuera cual fuera el gobierno, tenemos que pensar en el déficit hídrico. El país no puede parar, tiene que continuar su rumbo de desarrollo, y el problema del productor que está a más de 4500 msnm, que está en la selva, no puede parar. Nosotros como autoridades elegidas por voto popular, tenemos que continuar. Hacemos un llamado a que la reivindicación, si es justa, sea pacífica”, agregó.