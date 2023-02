Alcalde de Lima señala que la próxima semana estaría en agenda declarar zona intangible el Centro de Lima

"Hemos sufrido pérdidas irreparables, casonas que son parte de nuestro plan de Lima Turística [...] lo que estamos viviendo son destrozos brutales, lo que estamos viendo con los abogados es que por 180 días vamos a dar una intangibilidad para que no se use la Plaza San Martín para, no sé, cocinar o tener actividades campestres, la Plaza San Martín es un sitio turístico [...] ahí falta orden", declaró.