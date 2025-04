Durante una inspección de obras en la nueva vía expresa sur, la autoridad metropolitana criticó la falta de acción del Ejecutivo frente a la creciente inseguridad, señalando que no se escucha el “clamor en las calles”.

López Aliaga consideró que el Gobierno central no ha respondido adecuadamente a la crisis de criminalidad y extorsión que afecta a los transportistas y a la ciudadanía.

“La inversión que hace el gobierno central es cero. Tiene que haber una inversión de mil a 4 mil millones de dólares”, declaró. Agregó que “El Gobierno o no la ve o no la quiere ver [...] Estoy de acuerdo con la marcha, con las protestas porque no puede ser pues. Están disparando a la cara”.