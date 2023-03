Alcalde de Miraflores refiere que cierre del LUM es por falta de certificado de Defensa Civil: "Se venció en el 2016"

De igual modo, negó que el cierre del Lugar de la Memoria responda a lo que pidió en su momento el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien se mostró en contra del funcionamiento del espacio. "Él dijo eso el 6 de enero, estamos 29 de marzo, si yo le hubiese hecho caso, le hubiese hecho caso, pero no soy de hacerlo, yo tengo una ley, un reglamento, tengo disposiciones técnicas, a mí no me importa, con todo el cariño que le tengo al presidente del partido, yo tengo que cumplir la ley [...] él tiene un punto de vista y yo ya expresé el mío. El lugar tiene que ser reconvertido, pero eso es una donación del gobierno de Alemania y habrá que buscarse espacios si es que esos se dan, no entro al tema político porque no es mi tema, mi tema es si se cumple o no con la habitabilidad del local", dijo Canales.