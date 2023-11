Alcalde de Miraflores sobre caso de adolescentes desaparecidas: "Fue un tema de investigación policial"

"La señora agarró de la casaca al fiscalizador para decirle devuélveme lo que me has quitado. Lo que ha hecho el otro [el fiscalizador] es zafarse. Cometió un error: no tenía por qué correr, tenía que haber caminado porque no estaba haciendo nada ilegal. Tenía temor a que lo agredieran entre tres o cuatro vendedores ambulantes, como lo han hecho", argumentó Carlos Canales en entrevista a Octavo Mandamiento.