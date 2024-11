El alcalde de Lima aprovechó una vez más un evento público para cuestionar al ministro de Economía. Rafael López Aliaga aseguró que José Arista debe ser relevado de su cargo, pues es uno de los ministros que no cumple con sus funciones, desde su perspectiva, en el sector.

"Hay ministros que sí trabajan, pero hay ministros que no trabajan como el de Economía. No ayuda para nada. Ve cómo pone obstáculos. Por eso yo le he pedido a la presidenta, cámbieme a ese señor", manifestó Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.