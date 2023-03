Alejandro Rospigliosi calificó de "inaceptables" gastos en los recursos públicos

En entrevista en el programa Octavo Mandamiento, el experto en derecho parlamentario, Alejandro Rospigliosi criticó las acciones que toma el Congreso con los recursos públicos que cuenta así como con el financiamiento a los partidos políticos. Calificó como "inaceptable" los gastos exorbitantes en capacitaciones, trainings, entre otros. De igual modo, refirió que no sabe cómo la Mesa Directiva no le quita la confianza al oficial Mayor, lo cual señaló que de no darse los haría cómplices de los malos manejos.