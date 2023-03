Alfonso Bustamante, presidente de Confiep: "No ha funcionado la distribución de la riqueza en el Perú"

Refirió que como institución tienen un rol en la sociedad, no solo de generar valor, sino propuestas, por lo que han encontrado un problema de gestión. "Hace un mes, cuando me preparaba para esto me contacté con el Instituto Peruano de Economía para que nos ayude a identificar cuáles son las trabas que tiene el Estado, los gobiernos regionales y subnacionales en provincias y distritos, a quienes se les encargó una parte importante del presupuesto nacional y que vemos que no se ejecutan las inversiones. ¿Por qué es importante para el empresariado? Es porque no es sostenible un crecimiento en la economía si es que una parte no se beneficia y tampoco es justo. Para tener un crecimiento sostenible, a nivel país también lo tenemos que hacer", señaló Bustamante, añadiendo que hablarán sobre cuáles son las causas del descontento de la población.