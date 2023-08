Alfredo Azurín advierte consumo de drogas en escuela de la PNP: "Los filtros no funcionan"

“Toda entidad que cumple una función como la policía debe pasar por los exámenes respectivos para ver que contamos con gente idónea. No podemos cerrar los ojos, no podemos ser cómplices. Tenemos que refundar la policía. Los filtros no funcionan en la policía, los cadetes hallados en posesión y salieron positivo en consumo, hubo altos oficiales que han estado llamando para que no los impulsen. Si no participamos de manera enérgica, no vamos a cambiar nada. No queremos que pasen las cosas que han pasado en Ecuador”, sostuvo en diálogo con Canal N.