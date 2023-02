Alfredo Torres: "Hay una demanda de nuevos partidos"

"La sensación que tiene la ciudadanía es que no estamos yendo a ningún parte, que el país está paralizado. La renuncia no es la solución ideal, pero lo concreto es que el sentimiento de la gente va por el hartazgo. El sentimiento fundamental es elecciones, y claro, si el Congreso no decide, pues que renuncie la presidenta, y así vamos más rápido. En el fondo lo que quiere la gente es salir de esta crisis lo más pronto posible", puntualizó.