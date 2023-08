Américo Gonza sobre ascensos dentro de la PNP: "Ningún congresista tiene incidencia"

"Yo nunca he negado que me haya reunido con él (Pedro Castillo), somos amigos, nos hicimos amigos en la campaña, somos del mismo partido, y los amigos se visitan", precisó. "Cuando yo iba a visitar al presidente Castillo a Palacio de Gobierno el señor Pacheco me mandaba a sacar con la seguridad y los edecanes porque yo era una espina para el señor. Yo le llevaba las pruebas a Catillo y le decía que lo sacara de su entorno, pero no me escuchaba", añadió.