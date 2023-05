Américo Gonza sobre 'Ley Mordaza': "No entiendo por qué la prensa se siente aludida"

“Hemos visto que el señor Gustavo Gorriti e IDL fueron difamados por un ciudadano y el señor Gorriti ganó esa demanda. Aquí estamos protegidos todos, no solamente los periodistas. Es más, yo me quiero referir a lo que dijo el presidente del Poder Judicial. Él señaló textualmente que los buenos no tienes que preocuparse. Igual, los buenos ciudadanos no tienen que preocuparse. Si uno respeta la norma, no difama, todo está bien”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.