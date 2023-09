Asesor de la presidenta Dina Boluarte negó acusaciones de amenazar a su pareja con quemarla

"Le dije que se vaya de casa definitivamente; él respondió que se irá solo si le daba el auto y al no querer darle la llave, empezó a lanzar y romper las cosas de la casa. Me retiré y fui a hablar con su mamá, pero él comenzó a amenazarme, que, si no le daba el auto o dinero a cambio, me iba a quemar viva y que [yo] se las iba a pagar todas", se lee en el documento policial.