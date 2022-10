Así se desarrolla el primer día del uso opcional de la mascarilla

Desde este sábado 1 de octubre, las personas podrán elegir si desean o no usar mascarillas. Algunos ciudadanos indicaron a Canal N que prefieren continuar usándola debido a que temen contagiarse. Sin embargo, otros ya dejaron de utilizarla. No obstante, se registró que los conductores de las combis no acatan las nuevas normas. Como se sabe, su uso obligatorio será en centros de salud, medios de transportes, lugares con poca ventilación y todo aquel paciente que tenga síntomas respiratorios.