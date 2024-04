Augusto Álvarez Rodrich: "El derecho del periodista a proteger sus fuentes es sagrado"

“Está en juego es algo bien importante, que es el acceso a tus fuentes, que es un asunto sagrado en la relación del periodista con la sociedad, porque es la manera de obtener información. No es que nunca puedan acceder a tu teléfono, pero tiene que estar bien fundamentado para llegar a esa medida extrema. No siento que haya una fundamentación para eso. No entienden las autoridades que los periodistas podemos conversar con gente francamente impresentable, porque es nuestro trabajo”, sostuvo en N Portada de Canal N.