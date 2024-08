"Hay un ensañamiento en contra de mi persona, una persecución implacable, porque yo salgo del país por unos días por un tema familiar; yo no tenía impedimento de salida, no tenía por qué comunica a la Fiscalía. Se hizo por una deferencia, para que sepan que estoy saliendo del país por si a alguien se le ocurre decir que hay una fuga. Pero el show mediático es armado por la propia Fiscalía. Supuestamente, toda carpeta debe ser reservada de acuerdo al Código Procesal Penal, la misma Fiscalía saca un comunicado pidiéndome información que no les correspondía", dijo en Al Final Del Día de Canal N.