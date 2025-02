Juan José Santiváñez: "Yo no creo en las encuestas"

“Yo no guío mi trabajo en base a las encuestas. Mido mi trabajo en base al esfuerzo que nosotros hacemos y a los trabajos que estamos haciendo estructurados en la lucha contra la delincuencia Y, en segundo lugar, en el supuesto que yo me guiara en las encuestas; en diciembre, la aceptación que tenía en diciembre de 2024 era del 6%. ¿Cuánto tengo ahora? 11%. Yo no creo en las encuestas, pero he subido cinco puntos”, dijo en Al Final del Día de Canal N.