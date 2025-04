El congresista Guillermo Bermejo arremetió contra Dina Boluarte y su gobierno. Según el legislador, la actual presidenta del Perú dirige “con los que perdieron las elecciones”, en referencia a los sectores que no apoyaron su llegada al poder.

“Ella nunca fue de izquierda, y pregunten a los que estuvieron en Perú Libre. Yo me opuse a que Dina Boluarte fuera candidata a la vicepresidencia porque ella no representaba a la izquierda ni a ningún sector popular”, señaló en una reciente entrevista en el programa Cuentas Claras de Canal N .

Según el congresista, las investigaciones sobre los 70 asesinados durante las protestas al inicio de la era Boluarte no deben quedar impunes, y pidió que la actual presidenta sea removida del cargo.

“Le tumbaron todos los ministros que pudieron”, agregó. Además, calificó de “error” el golpe de Estado protagonizado por Castillo, aunque aclaró que no estuvo a favor de la medida tomada por el expresidente. “Pedro no se alzó en armas. Fue un error. No entiendo por qué lo hizo”, sostuvo.