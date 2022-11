Betssy Chávez y la historia de amor

El tío de su novio, el historiador Abel Sotelo Calderón, que parece conocerla bien, ensaya una definición del perfil político de Betssy Chávez. “Se fue a trabajar con Yeni Vilcatoma, y no me extrañaba, porque no tiene formación de izquierda. Ella anda buscando pasos de lo que se conoce como el arribismo social, no me sorprende que haya roto con Perú Libre de Vladimir Cerrón y esté trepando a Pedro Castillo, aprovechándose de su analfabetismo político”, indicó el familiar de Abel Sotelo.