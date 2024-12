La línea no solo mejora la movilidad, sino que también ha permitido que más de 12 millones de personas viajen de manera segura y rápida desde su inicio.

Se enfatiza que este crecimiento no es fruto del azar, sino de una gestión política firme y decisiones estratégicas. Además, la inversión pública alcanzó los 47,000 millones de soles entre enero y noviembre de 2024, un aumento significativo respecto al año anterior.

Boluarte subraya que el trabajo no termina con estos logros. Mencionó que continúa trabajando junto a gobernadores y alcaldes para asegurar un crecimiento económico sostenido.

Al respecto, la presidente considera que esto se debe a que no forman de su gobierno. Además, apuntó que están “dolidos porque cada sol se invierte en obras y no en consultorías”.

“Estas cifras no son cuestiones del azar ni rebotes como mezquinamente afirman nuestros detractores que están dolidos porque no son parte de este gobierno y no lo serán”, expresó.