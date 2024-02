Bruno Pinasco reveló su secreto para verse eternamente joven en televisión

“Estábamos grabando con Ronald Franco, el director de cámaras que, es además muy meticuloso con las luces, y de pronto bajó y dijo: ‘¡Está oscuro pónganle una luz más fuerte a Bruno! (...) ¡mira!’ Y yo parado así, parecía como un modelo de bellas artes parado así en un pedestal, me faltaba estar calato nomás. ‘Mira su cuello parece Laura Bozzo’ ¡Perdóname, Laura! Pero, eso fue lo que pasó, entonces me pusieron una luz gigante abajo y ya desde ese día hasta el día de hoy cada vez que me iluminan me dicen: ¡Pónganle su Laura Bozzo! Y tú a cualquier técnico de América le preguntas y saben”, expresó Pinasco.