El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer , declaró que no puede confirmar si Ilan Heredia , hermano de Nadine Heredia y extesorero del Partido Nacionalista, ha solicitado asilo en la embajada de Brasil en Lima.

Durante declaraciones recientes, el canciller peruano aseguró que el embajador brasileño en el Perú no le comunicó ninguna información relacionada con Ilan Heredia.

“No me dijo absolutamente nada de si entró o no, eso no fue motivo de ninguna conversación o referencia”, manifestó Schialer.