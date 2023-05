Carlos Bruce tras revisión de la ley del sereno: “Es un triunfo para la delincuencia”

La autoridad surcana también criticó que en la ley se ordene que sea la policía para capacitarlos cuando en este caso podrían haberlo hecho efectivos militares. ”El sereno le puedes hacer capacitación de educación física o reducir a las personas, son cosas básicas, no se les enseña tiro al blanco por no tener arma, en esa capacitación tan básica ponerse exquisitos que sea sólo la policía y no la fuerzas armadas me pareció un exceso”, señaló.