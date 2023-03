Casas de Piura se mantienen inundadas más de una semana tras fuertes lluvias

Sin embargo, y siete días después, esto no se ha producido. Vecinos del Sector 2 A en el asentamiento humano ex Los Polvorines en el distrito 26 de Octubre mostraron su descontento debido a que hasta el momento, sus viviendas continúan inundadas, pese a que han buscado los modos de poder solucionar este problema, las autoridades no les han brindado el apoyo que necesitan.